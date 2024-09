Der italienische Motorrad-Pilot Luca Salvadori ist beim 61. Frohburger Dreieckrennen im Landkreis Leipzig am Wochenende tödlich verunglückt. Das gab der MSC Frohburger Dreieck am Sonntag bekannt. Demnach starb der 32-Jährige aus Mailand im Krankenhaus an den Folgen eines schweren Unfalls, der sich am Sonnabend ereignet hatte.