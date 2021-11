Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer bezeichnete die Ansiedlung in Borna als ein "starkes Signal für die Stadt und das Mitteldeutsche Revier". Die Bundesbehörde schaffe hochwertige Arbeitsplätze und stärke damit die gesamte Region. Zudem sei der neue Standort in Borna ein weiterer Mosaikstein, damit der Strukturwandel im Mitteldeutschen Revier ein Erfolg werden könne. "Ich freue mich sehr, dass nach dem gelungenen Aufbau der BAFA-Außenstelle in Weißwasser nun ein zweiter Standort in Sachsen entstehen wird", so Kretschmer weiter.