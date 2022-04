Das kleine Kohren-Sahlis ist vor allem bekannt für die Töpferkunst, die seit Jahrhunderten betrieben und heute vor allem zur Entspannung für gestresste Großstädter angeboten wird. Leipzig ist knapp 50 Kilometer und Chemnitz etwa 40 Kilometer entfernt - eine gute Distanz, um einen Halb- oder Tagesausflug in diese Region zu machen. Parkplätze sind - selbst an Feiertagen - günstig und ausreichend vorhanden. Und auch mit dem ÖPNV lässt sich die Anreise meistern.

Wer sich weniger für das Töpfern und mehr für das Ritter- und Frouwen-Leben interessiert, ist in Gnandstein richtig. Nur zwei Kilometer von Kohren-Sahlis entfernt, thront die Burg Gnandstein über der Ortschaft. Diese romanische Wehranlage aus dem 13. Jahrhundert gehört zu den besterhaltenen Ritterburgen in ganz Sachsen. Am Ostersonntag kamen vor allem Familien, um den historischen Handwerkern bei der Arbeit zuzuschauen. So waren beispielsweise Kettenhemdmacher im Burghof bei der Arbeit und ließen das Mittelalter in kleinem Kreis wiederauferstehen.