Das Dorf Pödelwitz an der Tagebaukante südlich von Leipzig ist künftig auch ein Thema im Haus der Geschichte in Bonn: Ein Baumhaus wird Teil der Dauerausstellung im Museum. Das bestätigte das Haus der Geschichte auf Nachfrage von MDR SACHSEN. Das Baumhaus hatten die Pödelwitzer 2018 als Solidaritätsgeschenk zu den Umweltprotestlern in den Hambacher Wald ins Rheinland geschickt.