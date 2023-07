In Kohren-Sahlis wohnten noch 1.000 Menschen, so Faupel. Das seien zu wenige, um einen Markt rentabel betreiben zu können. Die nächsten Supermärkte sind sechs Kilometer entfernt. Eine Konsum-Kundin sagte MDR SACHSEN, die schlechte Anbindung durch den öffentlichen Nahverkehr mache die Situation vor allem für die Menschen schwer, die nicht mehr so mobil sind. "Die müssen jemanden fragen und meistens ist es ja so, dass die Kinder und Enkelkinder nicht mehr im Dorf wohnen."

Die Konsum-Kaufhalle in Kohren-Sahlis ist bislang auch ein Treffpunkt vor allem für ältere Menschen im Ort. Bildrechte: MDR/Leven Wortmann