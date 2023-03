Reaktion auf Ausschreitungen Nach Silvester-Krawallen in Borna bleibt Gefühl der Unsicherheit

Borna landete mit den Silvester-Krawallen deutschlandweit in den Negativschlagzeilen. Etwa 200 Personen sollen in der Stadt randalierend mit Sieg-Heil-Rufen durch die Stadt gelaufen sein. Die Meldung stellte sich als mediale Übertreibung heraus. Borna will all das aufarbeiten. Dazu sollte eine Podiumsdiskussion am Dienstag mit Sachsens Innenminister, Bornas Stadtspitze und der Polizei beitragen.