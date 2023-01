Nach erheblichen Schäden durch bislang unbekannte Randalierer in der Silvesternacht in Borna im Landkreis Leipzig hat die Polizei ein Hinweisportal geschaltet. Zeugen und Zeuginnen können dort Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen oder auch Videos des Geschehens hochladen, teilte die Polizei am Freitag mit. Ermittelt werde wegen Landfriedensbruchs. In der Silvesternacht hatten einige Menschen versucht, den Weihnachtsbaum auf dem Markt mit Pyrotechnik anzuzünden und zu Fall zu bringen. Andere schossen Böller und Raketen gegen das Rathaus.