Bildrechte: Mario Schulze

Beheiztes Feld Fußbodenheizung für Spargel: Bauer in Geithain vergeudet keine Abwärme

Hauptinhalt

20. März 2025, 09:00 Uhr

Ende März, Anfang April beginnt vielerorts die Spargelsaison. Wichtig dafür sind einige sonnige, warme Tage. In Geithain bei Leipzig ist ein Landwirt schon etwas früher dran. Er möchte noch in dieser Woche den ersten Spargel ernten - dank einer Art Fußbodenheizung in seinem Acker.