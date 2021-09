Der Bornaer Stadtrat hat sich am Donnerstagabend nach langen Debatten für die Umsetzung eines millionenschweren Tourismusprojekts am Bockwitzer See entschieden. Es stimmten 15 Abgeordnete für den Verkauf eines zehn Hektar großen Gebiets an die Firma Stoke, die am nordwestlichen Ufer ein künstliches Wellenbecken errichten möchte, in dem Surfer die perfekte Welle reiten können. Fünf Abgeordnete stimmten gegen die Veräußerung. Der Preis für das Grundstück beläuft sich auf 1,5 Millionen Euro.