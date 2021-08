Der seit Juli geschlossene Tierpark Geithain sucht dringend Helferinnen und Helfer mit Sachverstand für die Betreuung und Versorgung der Tiere. Wie der Tierparkleiter Thomas Muhl im Gespräch mit MDR SACHSEN sagte, werden mindestens zwei Personen benötigt, die abwechselnd täglich einige Stunden vor Ort unterstützen. Außerdem benötigen die Interessierten sogenannte Sachkundenachweise auf den Gebieten der Pferdehaltung sowie in der Haltung von Ziegen, Schafen, Lamas, Kleintieren und Vögeln. Der Betreiberverein des Tierparks, dem Muhl angehört, arbeitet komplett selbstständig, ehrenamtlich und gemeinnützig.

Am besten wäre ein ausgebildeter Tierpfleger oder ein pensionierter Pferdewirt aus der Umgebung. Wir brauchen aber eigentlich jemanden in Festanstellung über eine dritte Organisation.

Die derzeitigen ehrenamtlichen Mitarbeitenden durften Muhl zufolge in der Corona-Zeit nur Online-Seminare besuchen. Die Prüfungen müssten aber an den Tieren erfolgen und würden daher immer wieder verschoben. In den kommenden Wochen würden die Prüfungen aber nachgeholt, sagte Muhl weiter. Doch seine Befürchtung ist, dass dies für das Veterinäramt des Landkreises Leipzig nicht ausreichen werde.