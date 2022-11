Die Fotos der vergangenen Monate dokumentieren, dass die Not in Irpin weiter anhält, erklärt Ducke: "Mich hat das sehr erschüttert, zu sehen, wie die Leben der Menschen durch Russlands Krieg von einem Tag auf den anderen unterbrochen wurden und welchen Herausforderungen sie sich stellen müssen." Die Fotoaktion wolle die Menschen in Deutschland in ihrem Alltag erreichen, sagt der Fotojournalist: "Wir wollen Menschen beim Warten auf den Bus oder der Bahn mit diesen Lebenswirklichkeiten in der Ukraine konfrontieren."

Der Fotojournalist Emile Ducke hat die Zerstörungen durch den Ukraine-Krieg in den Städten Kiew, Butscha, Charkiw, Lwiw und Irpin dokumentiert. Bildrechte: Tobias Kruse/Ostkreuz