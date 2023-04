Eine 71 Jahre alte Autofahrerin hat in Borna im Landkreis Leipzig beim Einparken eine Frau und ein Kind angefahren und dabei schwer verletzt. Wie die Polizei am Freitag auf Nachfrage von MDR SACHSEN mitteilte, wollte die Frau ihr Auto in eine Parklücke am Marktplatz lenken. Dabei habe sie offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und vier Autos touchiert.