Frohburg 18-Jähriger bei Unfall auf der B7 tödlich verunglückt

Ein 18-Jähriger ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall auf der B7 bei Frohburg ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit. Der junge Mann ist demnach von Streitwald kommend mit seinem Auto in Richtung Roda gefahren. In einer Rechtskurve sei er nach links von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Straßenbaum gestoßen.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Monika Skolimowska