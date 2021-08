Mit dem Rad auf "Lagunentour" bei Borna

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Im Südraum der Stadt Leipzig gibt es unzählige Seen zu entdecken, die mit kühlen Aussichten, sportlichen Aktivitäten und teilweise sogar zum Baden am Sandstrand locken. Noch immer entsteht in der Nähe des beschaulichen Borna mit dem Hainer See ein neuer Hotspot: Moderne Ferienhäuser, Camping-Plätze, Gastronomie, ein Wassersportzentrum und ein komplett erschlossener Rundweg.

Aber auch der angrenzende Kahnsdorfer See, der Haubitzer See und das Speicherbecken Witznitz sind als naturbelassene Gewässer einen Besuch wert und laden zumindest zum Bootfahren und Verweilen ein. Wir haben mit dem Rad die etwa 26 Kilometer lange "Lagunentour" getestet.

Viel Gestrüpp am Speicherbecken Witznitz

Vom Bahnhof in Borna geht es zuerst am Breiten Teich vorbei über die Witznitzer Straße zum Speicherbecken Witznitz. Bis zum Speicherbecken radelt es sich flüssig, doch dann wird der Weg waldig, strüppig und etwas holprig. Ein wenig Grünzeug verfängt sich in den Fahrradspeichen. Dann kommt ein wunderschönes Sonnenblumenfeld und nur kurze Zeit später kreuzt eine kleine Brücke, die über die Whyra führt. Diese Strecke scheint ein solcher Geheimtipp zu sein, dass weit und breit kein einziger Mensch zu sehen ist. Die Whyra kreuzt den Radweg. An dieser Stelle ist sie dicht umwuchert. Bildrechte: MDR/Sina Meißgeier

Tipp: Wem das zu abenteuerlich ist, sollte vom Bornaer Bahnhof aus den Radweg an der B176 Richtung Lobstädt nehmen und dann rechts auf die Straße Altwitznitz biegen. Dort gibt es eine Ausschilderung zum Haubitzer See.

Von Großzössen nach Kahnsdorf

Entspannt geht es von Altwitznitz an der Westseite des Speicherbeckens entlang. Der Weg ist noch immer waldig, aber breiter und weniger holprig. Neben Talsperren- und Fischereianlagen taucht eine Bootseinlassstelle auf, von der aus sich ein schöner Blick auf das Gewässer und die alte Industriebrache "Witznitzer Werk" bietet. Gleich kommen Gedanken auf, wie es wohl früher hier ausgesehen haben mag, als die Schornsteine noch rauchten.

Kurze Zeit später ist auf einem Baum "GZ" eingezeichnet und das ist das Stichwort, an dieser Stelle nach links abzubiegen. Es geht entlang an der Lache Großzössen: Anglerteiche und Hochwasserschutzdeiche. Noch immer ist völlige Ruhe. Nur das Klappern des Schutzblechs am Fahrrad stört ein wenig. Danach wirkt die Einfahrt nach Großzössen fast städtisch und es würde sich eine kleine Pause beim Bäcker oder am idyllischen örtlichen Friedhof anbieten. Wer gleich weiterfahren will, folgt der Ausschilderung nach Kahnsdorf.