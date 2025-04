Bei einem Brand auf einem Boot in Norditalien ist eine Urlauberin aus Borna bei Leipzig gestorben. Wie die italienische Feuerwehr mitteilte, hat sich das Unglück auf dem Fluss Stella in der Gemeinde Palazzolo in der Nähe von Udine - nordöstlich von Venedig - zugetragen, wo das Boot geankert hatte. Der Ehemann der Toten sei wegen lebensgefährlicher Brandverletzungen in ein Krankenhaus geflogen worden.

Bildrechte: picture alliance/ROPI/VVFF