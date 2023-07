Bis 2026 soll der Neubau zum Großteil abgeschlossen sein und der Verkehr vom Vogtland bis Leipzig durchgängig auf zwei Spuren fahren können. Allein in die Fertigstellung des letzten etwa acht Kilometer langen Abschnitts fließen den Angaben der Autobahn GmbH Ost zufolge in diesem Jahr etwa 36,5 Millionen Euro.

Die Fahrbahn in Richtung Leipzig an der Anschlussstelle Zwenkau kurz vor ihrer Fertigstellung Mitte Juni. Autofahrer werden ab Sonnabend im letzten Bauabschnitt einspurig über die neue A72 geführt. Bildrechte: dpa

Wie Projektleiter Eric Winter am Montag auf der Baustelle erklärte, wird die Autobahn zumindest einspurig mit Tempo 60 in Richtung Leipzig und Richtung Chemnitz befahrbar sein. In dieser Woche wurden Winter zufolge noch Markierungen gesetzt sowie Schutzplanken und Beschilderungen montiert.