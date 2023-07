Ab Sonnabendmittag heißt es auch auf dem letzten Abschnitt der A72 zwischen Rötha und Leipzig freie Fahrt. Wie der Projektleiter Eric Winter am Montag auf der Baustelle erklärte, wird die Autobahn zumindest einspurig mit Tempo 60 in Richtung Leipzig und Richtung Chemnitz befahrbar sein. Die Fahrbahn in Leipziger Richtung stehe kurz vor ihrem Abschluss. Aktuell werden Winter zufolge noch Markierungen gesetzt sowie Schutzplanken und Beschilderungen montiert.