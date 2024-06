Für Sozialarbeiter Rico Reifert sind das genau die Erfahrungen, die junge Leute brauchen. "Junge Menschen sollen lernen, dass sie sich in einer Demokratie einbringen können und das ihre Stimme und Meinung auch gehört wird", erklärt Reifert. Der 27-Jährige hat Chris und auch andere junge Leute in Frohburg bei ihren Ideen und Projekten unterstützt. Reifert sitzt als Ansprechpartner im Jugendbeteiligungsladen direkt am Markt in Frohburg, der zum größten Teil aus Landesmitteln finanziert wird.