Zur Orientierung sollten eigentlich an Bäumen aufgehängte neongelbe Schuhe die Wegpunkte des Fernwanderweges markieren. Doch am Hainer und Haubitzer See sind sie nur schwer zu finden oder scheinen zu fehlen. Ein möglicher Grund: Durch Vandalismus könnten die Schuhe abgeschnitten worden sein, sagt die Projektleiterin der "Neusee-Challange", Neltje Pieske. Auch in Sachsen-Anhalt seien so die Orientierungspunkte verschwunden. Das Problem halte sich jedoch noch in Grenzen, sagt Pieske.

An diesen Stempelhäuschen können Wanderer ihre Wegstrecke markieren. Bildrechte: Sportfreunde Neuseenland