Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft": Braunkohledorf Pödelwitz ist mit dabei

Einfach abwarten wollen die Pödelwitzer aber nicht. Und so präsentieren die Einwohner der Bewertungskomission für den Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" am Tag des Rundgangs durch ihr Dorf viele Ideen. Die reichen vom Coworking Space über ein Betreuungszentrum für Autisten bis hin zu alternativen Projektgärten. Am 14. Juli werden die Pödelwitzer wissen, ob sie überzeugen könnten. Dann werden die Sieger gekürt.