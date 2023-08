Ein Zug ist auf einer Regionalstrecke nahe Bad Lausick bei Leipzig am Sonntag stundenlang liegengeblieben. Es habe einen Fahrzeugschaden gegeben, sagte ein Sprecher der Mitteldeutschen Regiobahn. Der Zug sei nicht klimatisiert gewesen, die Fenster hätten sich aber öffnen lassen. Seinen Erkenntnissen nach sei niemand verletzt worden, so der Sprecher. Nach MDR-Reporterinformationen konnten die Fahrgäste auf offener Strecke aussteigen. Die Feuerwehr versorgte sie mit Trinkwasser.

Die Deutsche Bahn (DB), auf deren Streckennetz der Zug liegengeblieben war, sperrte die Strecke nach Angaben eines DB-Sprechers zwischen 13:16 Uhr und 17:40 Uhr. Der Zug wurde demnach nach Leipzig geschleppt, wo die Fahrgäste aussteigen konnten. Er sei dort um 18:11 Uhr angekommen. Wie viele Menschen sich in dem Zug aufhielten, war am Abend unklar. Die Bahn war den Angaben nach von Chemnitz auf dem Weg nach Leipzig. Der betroffene Abschnitt war dem DB-Sprecher zufolge eingleisig. Der Zug soll laut Mitteldeutscher Regiobahn am Montag begutachtet werden.