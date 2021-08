Die Wollemie wurde erst 1994 in einem Nationalpark im australischen Sydney entdeckt und der Botanische Garten der Universität Leipzig versucht, einige von den wenig weltweit verbliebenen Exemplaren dieses Nadelbaums zu züchten. "Weder das Exemplar im Außenbereich noch die in den Töpfen haben jedoch bisher geblüht. Wir sind also ratlos, ob wir es mit männlichen oder weiblichen Exemplaren zu tun haben und wie sie sich verhalten", erläuterte Botaniker Freiberg.

"Ich bin beeindruckend von den Informationen. Wir haben so viel zu lernen über die Pflanzen", erzählte eine Besucherin in der kurzen Zeit zwischen dem Gang zur nächsten Station. Die Rentnerin aus Leipzig kommt in großen Abständen in den Botanischen Garten, aber so eine Führung sei etwas Besonderes. "Mir gefällt die Führung sehr gut. Ich wohne in der Nähe und komme hierher, um etwas zu lernen, das anders ist als mein Studium", sagte eine weitere Besucherin, die Studentin der Anglistik ist.