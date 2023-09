In einem Abfallentsorgungsbetrieb im Bereich der Rückmarsdorfer Straße in Leipzig ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Über dem Gelände im Leipziger Westen bildete sich eine dicke schwarze Rauchwolke, die weithin zu sehen war. Es brenne in einer Lagerhalle, sagte eine Polizeisprecherin. Die Feuerwehr sprach auf X (ehemals Twitter) von einem Großbrand. Diesen hat sie nach eigenen Angaben unter Kontrolle. Allerdings würden die Löscharbeiten noch einige Stunden andauern (Stand 20:40 Uhr).