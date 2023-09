Der Großbrand in einem Abfallentsorgungsbetrieb in Leipzig ist gelöscht. Das teilte die Integrierte Regionalleitstelle auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. Bereits am Samstagmorgen hatte die Feuerwehr eine Warnmeldung wegen starker Geruchsbelästigung aufgehoben. Die Lagerhalle des Recyclingunternehmens im Bereich der Rückmarsdorfer Straße sei in der Nacht geräumt worden.