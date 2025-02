Die Brandserie im Wohnblock "Lange Lene" im Leipziger Südosten scheint aufgeklärt. Wie die Polizei mitteilte, ist am Sonntag ein Mann in Dresden bei Familienangehörigen festgenommen worden. Der 40-Jährige sei Bewohner der "Langen Lene" und dringend tatverdächtig, in den vergangenen Monaten mehrere Brände verursacht zu haben. Der letzte Vorfall ereignete sich laut Polizei Donnerstagnacht vergangene Woche.