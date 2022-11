Durch einen Zeugenaufruf erhoffen sich die Ermittler nun mehr Details zum Fall. Gesucht werden Menschen, die sich am 8. November gegen 3:46 Uhr im Bereich der Geithainer Str. 89 - 91 im Leipziger Stadtteil Sellerhausen-Stünz aufgehalten haben. Wer ungewöhnliche Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat oder wem bereits am Tag zuvor Ungewöhnliches dort oder in unmittelbarer Nähe aufgefallen ist, solle sich bei den Ermittlern melden. Auch Hinweise zu dem Brand, die im Internet, zum Beispiel in den Sozialen Medien, aufgetaucht sind, können bei den Ermittlungen helfen.