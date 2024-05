In der Nacht zu Freitag wurden mehrere Fahrzeuge in einem Autohaus in der Leipziger Schomburgkstraße in Brand gesetzt. Wie eine Polizeisprecherin MDR SACHSEN sagte, wird eine politische Motivation nicht ausgeschlossen und wegen Brandstiftung ermittelt. Drei Menschen aus dem Tatumfeld seien vorläufig festgenommen worden, teilte das Landeskriminalamt mit. Der Sachschaden wird auf rund 450.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Ermittler suchen nach Zeugen. Auch das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) ermittelt.