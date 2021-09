Hörer machen Programm Am Ende nur Müll – Wie zeitgemäß sind Wahlplakate?

Umwelt- und Klimaschutz sind zentrale Themen dieser Bundestagswahl. Viel wird darüber gestritten, doch in einem Punkt scheinen sich die Parteien einig zu sein: Wahlplakate müssen sein, obwohl sie nach der Abstimmung am Sonntag schon Müll sind. MDR-AKTUELL-Hörer Werner Hartmut aus Leipzig fragt sich, ob das noch zeitgemäß ist, warum die Parteien so viele Plakate aufhängen und ob die nach der Wahl wenigstens recycelt werden.