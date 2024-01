Astrid Böhmisch, die neue Chefin der Leipziger Buchmesse will an den Grundideen festhalten, aber einzelne Bereiche wie Audio-Produktionen stärken.

Bömisch will mit der Leipziger Buchmesse für Vielfalt stehen – des Marktes, der Meinungen und der Branchen.

Für ihre erste Buchmesse Astrid Böhmisch auf einen Publikumszuwachs.

Die neue Chefin der Leipziger Buchmesse, Astrid Böhmisch, hat im Gespräch mit MDR KULTUR zum ersten Mal über ihre Pläne für die traditionsreiche Veranstaltung gesprochen. Dabei möchte sie an Bewährtem festhalten und einzelne Bereiche stärken: "Wir gehen 2023 von einem Erfolgskonzept aus. Insofern ist der Druck für Veränderungen in allen Bereichen gar nicht da, sondern es geht darum, diese zukunftssicher und mit Perspektive auszustatten", so Böhmisch.

Hinhören in Leipzig

"Wir haben inhaltliche Bereiche, die wir in die Zukunft geblickt und ausgehend von der Dynamik im Leseverhalten und im Markt gerne ausbauen wollen", erklärt Böhmisch. Dabei verweist sie unter anderem auf den Bereich der Audio-Produktionen: Denn der Markt für Hörbücher sei in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Das soll sich auch in der Messe widerspiegeln. Bildrechte: MDR/Philipp Baumgärtner

Überhaupt will Böhmisch über die Ränder des Buchs hinausschauen. Sie persönliche finde die benachbarten Kulturfelder besonders spannend, erklärt sie im Gespräch. "Es wird sicher ein Feld sein, wo wir noch größere Energiefelder schaffen können in Richtung Aussteller, aber auch in Richtung der Besucherinnen und Besucher. Das liegt mir am Herzen, vom Kern des Buches und vom Herz der Geschichte ausgehend eine Zentrifugalkraft zu werden für die benachbarten Kulturbranchen."

Vielseitigkeit des Buchmarktes

"Wir stehen für Vielfalt: Meinungsvielfalt, Vielfalt der Haltungen, Vielfalt der Literaturen", erklärt Böhmisch. Das solle sich auch auf der Messe widerspiegeln. Sie verweist auf die "Manga Comic Con", die einen Teil der Buchmesse bildet. Sie wolle aber auch die Vielfalt des Buchmarktes präsent halten mit großen und unabhängigen Verlagen. "Das ist auch ein Zukunftskonzept als Haltung und als Plattform, die diesen Austausch, diese Haltungs- und Perspektivenerweiterung überhaupt möglich macht." Bildrechte: MDR/Claudia Masur

Heiße Vorbereitungsphase für Buchmesse Leipzig

Sie wolle vor allem stärken, was sowieso in der Grundidee der Messe liegt. "Das Wichtige und das Essentielle bei der Buchmesse Leipzig ist, dass es zusammen mit Leipzig liest das größte Lesefest Europas ist. Der unmittelbare Kontakt mit Autorinnen und Autoren auf dem Messegelände, aber eben auch in unterschiedlichen Locations in der Stadt Leipzig und die Zusammenarbeit zwischen den kulturellen Einrichtungen wie dem Gewandhaus, das hat Alleinstellung. Das ist ja ein Erfolgsrezept", begeistert sich Astrid Böhmisch. Bildrechte: MDR/Joachim Blobel

Böhmisch hat die Leitung der Messe erst seit wenigen Wochen inne und setzt aktuell vor allem die Pläne ihres Vorgängers Oliver Zille um. Dabei habe sie "ein hochmotiviertes Team, das sich mit Leidenschaft und mit großer Energie im Endspurt auf die Vorbereitung und Planung der Buchmesse 2024 befindet", beschreibt die Buchmesse-Chefin. Dass die Buchmesse ein Erfolgskonzept sei, zeige sich auch an aktuellen Zahlen, meint Böhmisch: Obwohl es keine finanzielle Unterstützung des Staates nach der Corona-Krise mehr gebe, haben sich wieder genauso viele Aussteller wie 2023 angemeldet. Daher hofft Böhmisch auch auf mehr Publikum im März.

Die Leipziger Buchmesse ist neben der Frankfurter Buchmesse das wichtigste Branchentreffen des Literaturmarktes. Zeitgleich zur Messe findet auch das Lesefest "Leipzig liest" statt. Höhepunkte der diesjährigen Messe vom 21. bis 24. März 2024 wird das zehnjährige Jubiläum der "Manga Comic Con" und die 20. Verleihung des Preises der Leipziger Buchmesse sein.