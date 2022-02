Erstmals haben die Bürger in der Messestadt die meisten Einkäufe zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt, so die Umfrage. Die Pkw-Nutzung zum Shopping ist rückläufig gewesen, die der öffentlichen Verkehrsmitteln nahezu unverändert.

Leipzig bleibt eine Mieterstadt. So gaben 87 Prozent der teilnehmenden Haushalte an, zur Miete zu wohnen. Trotz steigender Mieten ist die Mietbelastung in Leipzig nicht gravierend gestiegen, da auch das Haushaltseinkommen gestiegen ist. Die Bürgerschaft der Stadt schätzt auch die Grünanlagen und Parks vor ihrer Haustür. Deren Qualität wurde höher bewertet als in vorhergehenden Befragungen. Die Angaben bezeichnet die Stadt als repräsentativ.