In Erfurt sind am Mittwochabend mehr als 100 Musikclubs und Veranstaltungsreihen aus Deutschland mit dem Bundeskulturpreis "Applaus" ausgezeichnet worden. Insgesamt wurden Preisgelder in Höhe von 2,5 Millionen Euro vergeben, teilte die Initiative Musik als zentrale Fördereinrichtung der Bundesregierung und der Musikbranche mit.

Der Hauptpreis für die "Beste Livemusikspielstätte" ging in diesem Jahr an das UT Connewitz in Leipzig. Das älteste noch erhaltene Lichtspieltheater Leipzigs, das zu Konzerten bis zu 450 Leute fasst, wirke wie eine Trutzburg gegen eine rein kommerzialisierte Nutzung von Veranstaltungsimmobilien, hieß es. In dieser Sparte wurden noch 27 weitere Clubs mit jeweils 30.000 Euro geehrt.

Sonderpreise gingen in diesem Jahr außerdem an den Leipziger Club "Institut fuer Zukunft" und die Dresdner Spielstätte "objekt klein a" neben zwei anderen Clubs im Saarland und in Niedersachsen.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) würdigte laut Mitteilung die Musikclubs in Deutschland als wichtige Kulturorte, die für gelebte, für getanzte Freiheit stünden. Immer mehr Clubs würden außerdem zu "Safer Spaces" - also geschützten Räumen - für marginalisierte und diskriminierte Gruppen. "Diese Entwicklung wollen und brauchen wir", so die Ministerin. Kulturstaatsministerin Claudia Roth sieht in den Musikclubs auch geschützte Räume für marginalisierte und diskriminierte Gruppen. Bildrechte: dpa

Der jährlich verliehene Musikpreis des Bundes für unabhängige Musikclubs und Veranstaltungsreihen wurde bereits zum neunten Mal vergeben.