Gefälschte Dokumente wirken wie echte

Für Nico Grünneker sind gefälschte Dokumente Alltag. Er überprüft diese in der Bundespolizeidirektion Halle auf ihre Echtheit. Er hat fast alles auf dem Tisch, was die Fälscherwerkstätten so produzieren. Die exakt-Reporter zeigen ihm die zugeschickten Fotos. "Vom ersten Eindruck sieht das aus wie ein echtes Dokument", sagt er. Doch eine vollständige Bewertung könne der Experte anhand eines Fotos nicht abgeben. Dennoch vermutet er, dass es sich dabei um geklaute Dokumente handelt. Doch er wagt zu bezweifeln, dass sich derartige Sicherheitsmerkmale auf den Dokumenten vorfinden werden, die man letztendlich erhält.

Doch erkennen die Mitarbeiter in den Behörden auch immer solche Dokumente? "Das ist deswegen ein großes Feld geworden, weil viele Menschen mit gefälschten Dokumenten einreisen, um sich dann verschiedene Leistungen zu erschleichen", sagt Martin Eisler vom Einwohnermeldeamt Erfurt. Mit der Anmeldebestätigung sei es dann möglich ein Auto zuzulassen, Führerscheine zu beantragen oder Kredite zu bekommen.

Bundespolizei bildet Sonderkommission

In den großen Städten – wie etwa Erfurt – wurden Angestellte geschult und professionelle Dokumentenprüfgeräte angeschafft. Doch die Wirkung verpufft, wenn etwa in kleineren Kommunen eine Prüfung weniger gründlich erfolgt, beobachtet die Bundespolizei. "Wenn festgestellt wird, dass die Kontrollen dort eben nicht so streng sind, dann spricht sich das ganz klar herum", sagt Polizist Haufe. Dann verlagere sich der Schwerpunkt dahin.

Die Dokumente, die Nico Grünneker untersucht, wurden am DHL-Hub in Leipzig beschlagnahmt. Dort werden Dokumente aus aller Welt in alle Welt verschickt. Weder DHL noch Zoll wollten sich dazu äußern. Mittlerweile gibt es bei der Bundespolizei eine zehnköpfige Sonderkommission, die sich mit dem Phänomen befasst. "Wir sehen, dass ein Großteil der gefälschten Dokumente tatsächlich aus dem Ausland auch nach Deutschland verschickt wird", sagt Prüfstellenleiter Haufe. Teilweise lasse sich ableiten, wo etwa die dahinterstehenden Fälscherwerkstätten und Organisationen beheimatet seien. Die Anbieter sitzen meist in der Türkei und in Syrien oder auch in der Schweiz, wie die Recherchen der Reporter ergeben hat.

