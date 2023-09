Die Bundespolizei hat am Mittwoch wegen des Verdachts auf gefälschte Dokumente insgesamt zwölf Wohnungen in Sachsen und Thüringen durchsucht. Darunter waren neun Objekte in Leipzig und je eines in Oschatz, Erfurt und Adorf. Wie die Bundespolizei und die Staatsanwaltschaft in Leipzig mitteilten, haben sich die Durchsuchungen gegen eine Frau und elf Männer gerichtet. Acht Verdächtige stammen demnach aus Afghanistan und je einer aus Georgien, dem Irak, der Türkei und Deutschland.