Busunglück in Venedig Verletzte Brüder nach Leipzig verlegt

Nach dem schweren Busunglück in Venedig sind zwei Brüder im Alter von vier und 13 Jahren am Donnerstag in eine Klinik nach Leipzig verlegt worden. Das teilten die italienischen Behörden mit. Bei dem Unfall am 3. Oktober waren 21 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch die Mutter der Brüder. Die 32-Jährige arbeitete als Arzthelferin in einer Leipziger Praxis, ihr Chef hat eine Spendenkampagne für die Familie gestartet.