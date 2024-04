Auch Unternehmen und Studios aus der Region stellen sich vor, darunter auch der einzige Spiele-Publisher in Sachsen, Fusion Play. Im Gespräch mit MDR KULTUR betont Geschäftsführer Konrad Kunze, die Bedeutung von Games als Kulturgut: "Es gibt Spiele, bei denen man das überhaupt nicht zur Debatte stellen braucht, weil es großartige Geschichten sind, die da erzählt werden." Das gelte nicht für jedes Spiel, so Kunze., aber: "Grundlegend ist es aber eine Form von Kunst." Diese Aspekte sollen im Rahmen der Messe bei einer Podiumsdiskussion debattiert werden.

Auch das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) versteht Gaming als einen wichtigen Teil der Kultur- und Kreativwirtschaft. Immerhin setzte die Branche in Deutschland laut BMWK zuletzt ungefähr zehn Milliarden Euro um. Damit ist der deutsche Markt der fünftgrößte der Welt. Dennoch bleiben die Umsätze kaum in Deutschland.

Dem will die Bundesregierung mit Fördersummen in Gesamthöhe von rund 70 Millionen Euro entgegenwirken. Zu wenig meint der Studio- und Publishing-Chef Konrad Kunze: "Deutschland hat da ein bisschen den Zug verpasst." Die Regierung habe mit der Bundesförderung geholfen, dass sich viele Entwickler in Deutschland angesiedelt haben und kleine Studios entstanden sind. "Aber dadurch, dass dann die Anschlussfinanzierung fehlte, ist das alles ein bisschen in der Schwebe. Es fehlt die Planungssicherheit", erklärte Kunze bei MDR KULTUR.