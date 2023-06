Mehrere Verletzte nach Zusammenstößen in der Nacht

Drei Festnahmen wegen Landfriedensbruch und Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung

Demonstration am Samstag bleibt nach Gerichtsentscheidung nach wie vor verboten

Im Leipziger Stadtteil Connewitz hat es am Freitagabend Ausschreitungen gegeben. Nach Angaben der Polizei versammelten sich Hunderte, zum Teil vermummte Menschen am Wiedebachplatz. Nach einem zunächst friedlichen Verlauf seien Steine und Böller aus der Menge heraus auf Sicherheitskräfte geworfen worden. Zudem seien Barrikaden aus Mülltonnen in Brand gesetzt und mehrere Einsatzfahrzeuge beschädigt worden.



Die Polizei hätte zwar die meisten brennenden Barrikaden bis kurz nach Mitternacht löschen können. Im Verlauf der Nacht seien aber weiter "Straftaten begangen" worden. Erst in den frühen Morgenstunden habe sich die Lage etwas beruhigt, sodass die Polizeipräsenz etwas heruntergefahren werden konnte. Um die brennenden Barrikaden zu löschen, sind Wasserwerfer zum Einsatz gekommen. Bildrechte: dpa

Die Polizei wurde nach eigenen Angaben auch von Hausdächern "mit Gegenständen beworfen". Mehrere Beamte wurden demnach verletzt, einer davon musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Auch ein Medienvertreter sei verletzt worden.

Die Polizei war mit zwei Wasserwerfern und einem Räumpanzer präsent und setzte Tränengas ein. Drei Tatverdächtige wurden den Angaben nach wegen schweren Landfriedensbruchs vorläufig festgenommen. Zudem wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Sachbeschädigung sowie eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.

Aufruf zu Protest in sozialen Medien

Zuvor hatte es in sozialen Netzwerken einen Aufruf aus der linken Szene gegeben, sich zu versammeln. Hintergrund ist offenbar das Demonstrationsverbot in Leipzig am heutigen Samstag. Geplant war eine "Tag X"-Demo, um Solidarität mit der verurteilten Studentin Lina E. zu zeigen.

Oberverwaltungsgericht bestätigt Demo-Verbot

Die Stadt Leipzig hatte die geplante Demonstration verboten, weil sie einen unfriedlichen Verlauf befürchtete. Diese Entscheidung wurde am Freitag durch das Verwaltungsgericht Leipzig bestätigt. Beim sächsischen Oberverwaltungsgericht in Bautzen ging am Abend eine Beschwerde dagegen ein, die letztlich ebenfalls abgelehnt wurde.