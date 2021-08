Bei dem Modellprojekt im Juni konnte im Leipziger Club Distillery – mit Test – gefeiert werden. Bildrechte: IMAGO / Christian Grube

Doch schon die Modellprojekte aus Leipzig und nun auch Berlin haben gezeigt: Alle testen zu lassen, ist in der Praxis nicht anwendbar. Die Infrastruktur sei gar nicht vorhanden, um die Masse an PCR-Tests schnell durchzuführen, sagt Clubbetreiber Kache. Deshalb sollen Geimpfte und Genesene auch ohne Test rein dürfen, fordert die LiveKomm.



Prof. Dr. Martin Scholz vom Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie an der Universität Leipzig sieht darin kein Problem. Noch gebe es keine Variante, die die Schutzimpfung komplett umgehe, erklärt der Virologe. Deswegen sei es die bessere Alternative, dass nur Geimpfte und Genesene in die Clubs dürften – zumal das gleichzeitig ein Impfanreiz wäre. "Es ist auch kein hundertprozentiger Schutz, aber es ist sicherer, als wenn da nur jemand mit einem negativen Testergebnis ist, der vielleicht infiziert ist. Denn der kann auch die Genesenen und Geimpften anstecken" sagt Scholz.