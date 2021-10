Tanja Adams arbeitet seit 25 Jahren im "Auerbachs Keller" - sie lebt dafür. Als MDR SACHSEN sie Anfang November 2020 besucht, ist sie, wie alle in der Branche, am Boden zerstört. "Diese Stille ist unfassbar beklemmend, weil man nicht weiß, wo die Reise hingeht. Man kann dem Ganzen nur hilflos zusehen", erzählt sie damals.



Und jetzt - wie ist die Lage ein Jahr später? Während "Auerbachs Keller" im Geschäftsjahr 2019 noch etwa 300.000 Gäste begrüßen durfte, sieht die Bilanz für 2020 und 2021 mau aus. Nur langsam geht es wieder aufwärts. Und auch wenn wieder Gäste bewirtet werden und Veranstaltungen stattfinden, überwiegen in Tanja Adams Gefühlswelt immer noch die traurigen Momente, wenn sie an das Erlebte zurückdenkt.