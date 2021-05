Notbremse außer Kraft Leipzig öffnet Außengastronomie

Als erste Stadt in Sachsen darf Leipzig die Notbremse lockern und wieder die Außengastronomie öffnen. Wie sind die Gaststätten vorbereitet und machen alle mit? Weitere Städte und Landkreise in Mitteldeutschland könnten in den nächsten Tagen folgen: Bedingung ist, dass die Inzidenz an fünf Werktagen in Folge unter 100 liegt.