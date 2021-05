Leipzig ist mit diesem Modell Vorreiter. Auch Städte, wie Berlin könnten von den gewonnenen Erkenntnissen profitieren, sagt Steffen Kache, Inhaber der Distillery . Sein Club beteiligt sich am Modellprojekt.

Es gehe darum, an der Tür entscheiden zu können, "ist die Person infektiös oder nicht", erklärt Kache. Dann sei es möglich, in den Clubs auch ohne Corona-Regeln zu arbeiten. In Clubs könnten Abstandsregeln nicht eingehalten werden. Daher brauche es eine sichere und trotzdem kostengünstige Testvariante, fordert Kache.