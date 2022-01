Am Sonnabend haben erneut Hunderte Menschen in Leipzig gegen die Corona-Politik demonstriert, darunter auch bekannte Anhänger und Mitglieder rechtsextremer Parteien . Während einer unangemeldeten Versammlung von etwa 300 Personen nahe des Deutschen Platzes im Osten der Stadt versuchten etwa 50 Menschen das Gelände der Uniklinik auf der Semmelweisstraße zu stürmen. Dort ist die Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie beherbergt.

Wie die Polizei auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, wurden die einer "Spaziergänger-Versammlung" zuzurechnenden Menschen festgestellt und eingekesselt. Aus dem Kessel durchbrachen die Demonstrierenden eine Polizeikette aus drei Beamten. Vor Ort werden am frühen Abend noch Identitätsfeststellungen gemacht. Inwiefern Ermittlungen eingeleitet werden, ist noch nicht klar.

Der Vorfall wurde bereits in den sozialen Medien scharf kritisiert. So bezeichnete Daniela Kolbe, stellvertretende Vorsitzende des DGB Sachsen, die Teilnehmenden als Faschisten, die eine klare Ansage bräuchten. Der Leipziger Stadtrat Jürgen Kasek twitterte, auch der ehemalige NPD-Funktionär Volker Beiser sei als "Dirigent vor Ort" in Erscheinung getreten.