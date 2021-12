Bevor der Unterricht beginnen kann, bekommen die Schüler einen Corona-Selbsttest. Dreimal pro Woche soll getestet werden. Das ist auch für die Kinder der Klasse 4c an der August-Bebel-Grundschule in Leipzig inzwischen Alltag. Sachsen ist das Bundesland mit der höchsten 7-Tage-Inzidenz. Coronabedingt sind im Freistaat aktuell 41 Schulen befristet geschlossen. In 230 Schulen befinden sich einzelne Klassen vorrübergehend im häuslichen Lernen.

Bis das Ergebnis an der Schule in Leipzig am Freitagmorgen da ist, tragen die Jungs und Mädchen Masken. "Mittlerweile habe ich mich schon dran gewöhnt", sagt Joy. "Am Anfang war das gar nicht so toll." Bislang haben sich sieben Kinder in den vergangenen drei Monaten in der 4c mit Corona angesteckt. "Ich konnte nichts mehr riechen und für eine Zeit nichts mehr schmecken und hatte öfter Kopfschmerzen", sagt Elba. "Ich konnte meine Freunde nicht sehen und durfte nicht raus. Das war doof", sagt Caro.