Bei einer unangemeldeten Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Leipzig ist es am Sonnabend zu Ausschreitungen gekommen. Teilnehmer der Demonstration haben eine Polizeikette durchbrochen und waren auf das Gelände der Uniklinik gelangt. Wie die Polizei am späten Abend mitteilte, wurden Ermittlungen wegen des Verdachts auf Land- und Hausfriedensbruch eingeleitet. Zudem werde wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz, die Sächsische Corona-Notfallverordnung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Sachbeschädigung ermittelt. Von 50 Teilnehmern wurden die Personalien aufgenommen.

Am Nachmittag hatten Hunderte Menschen gegen die Corona-Politik demonstriert, darunter auch bekannte Anhänger und Mitglieder rechtsextremer Parteien. Die Polizei beobachtete zunächst einen regen Zulauf im Wilhelm-Külz-Park. Als sich der nicht angemeldete Aufzug Richtung Innenstadt in Bewegung setzte, wurde dieser im Bereich Prager Straße/Güntzstraße gestoppt und aufgefordert, einen Versammlungsleiter zu benennen. Dieser fand sich auch und erklärte, man wolle zum Markt ziehen. "Bereits hier kam es zu einem ersten Versuch die polizeiliche Sperrung zu umgehen", so die Polizei.



Der Aufzug bog schließlich in die Philipp-Rosenthal-Straße ein und wurde von der Polizei erneut gestoppt, weil gegen die Auflagen verstoßen wurde. Aus dieser Versammlung heraus durchbrachen mehrere Dutzend Menschen die Polizeikette vor dem Klinikgelände und drangen auf das Gelände der Uniklinik auf der Semmelweisstraße ein. Dort ist die Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie beherbergt.