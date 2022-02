Vielleicht bietet die Pandemie darum dennoch auch eine Chance: die Kranken- und auch die Altenpflege mehr in den Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken. Denn an den Arbeitsbedingungen müsse sich etwas ändern, betont Claudia Heinze. Die Gesellschaft sollte anerkennen, dass ein Pflegeberuf bedeutet, jahrelang im Schichtdienst auch an Wochenenden und Feiertagen zu schuften, um mit 67 eine normale Rente zu beziehen. Das müsste attraktiver gemacht werden, sagt sie, um den Berufsstand zu heben und mehr Interesse zu wecken. Sie glaubt nämlich nicht, "dass die jungen Leute heutzutage weniger Interesse haben an anderen Menschen als zu allen anderen Zeiten. Und dass sie weniger empathisch sind."