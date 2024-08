In Leipzig wird ab Freitag wieder mit einer Aktionswoche zum Christopher-Street-Day (CSD) ein Zeichen für Demokratie und Toleranz gesetzt. Zum Start werde vor dem Neuen Rathaus am Nachmittag die Regenbogenfahne durch die Sozialbürgermeisterin Martina Münch und Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (beide SPD) gehisst, teilte die Stadtverwaltung mit. Wegen der Fußball-EM in Deutschland findet der CSD nach Veranstalterangaben in diesem Jahr später als üblich statt.