Obwohl der Erfolg der einzigen Waffenverbotszone in Sachsen fraglich ist, hat die Landesregierung in Sachsen-Anhalt entschieden, gleich zwei Waffenverbotszonen einzurichten. Seit Dezember 2020 gilt die erste am Riebeckplatz in Halle, eine weitere in Magdeburg soll bald folgen.