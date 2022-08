Nun kommt durch die mehrheitlichen Beschlüsse der Stadt Bewegung in die Sache. So wurde für die neue Evangelische Grundschule das Wegerecht eingeräumt. Das ist notwendig, damit die Schule auf einem Grundstück an der Neußener Straße in Belgern-Schildau gebaut werden kann. Zudem wurde beschlossen, dass die Erstklässler als Übergang von einem Jahr in der schon bestehenden Evangelischen Oberschule in Belgern unterrichtet werden können, sagte Bürgermeister Gläser. Und: "Jetzt ist der Weg von unserer Seite aus frei. Wir haben uns positioniert, dass uns unsere Kinder wichtig sind und dass wir hier eine Schulvielfalt haben wollen."

Ingolf Gläser (CDU) ist Bürgermeister der Stadt Belgern-Schildau. Er sieht die neue Evangelische Grundschule als Bereicherung für die Stadt an. Bildrechte: CDU Belgern-Schildau