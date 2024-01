Kadaverreste und Innereien von Tieren haben am Montagmorgen vor dem SPD-Büro in Delitzsch vor sich hin gemüffelt. Er habe es nicht fassen können, als er die Nachricht vom Anschlag hörte, sagt Adrian Schneider. Der 24-Jährige ist Ortsvereinsvorsitzender der SPD in Delitzsch und kandidiert für die Landtagswahlen in Sachsen.