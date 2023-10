Die Astronomie ist die große Leidenschaft von Marco Gahrig. Ehrenamtlich arbeitetet er in der Schkeuditzer Sternwarte und hat dort das Astrofotografie-Team aufgebaut. Gegenwärtig ist er aber nicht in Sachsen, sondern im US-Bundesstaat Utah unterwegs. Das hat auch seinen Grund: "Ich hatte vor einem Jahr von der Sonnenfinsternis in Utah erfahren." Er habe daher seine Rundreise genau in diese Zeit gelegt und die Route entlang des Grand Canyon und des Monument Valley geplant.