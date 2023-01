Die Zahl der Geflüchteten im Landkreis Nordsachsen wird sich 2023 voraussichtlich verdoppeln. "Wir müssen in diesem Jahr damit rechnen, dass bis zu 1.500 Asylbewerber neu in unseren Landkreis kommen", sagte Nordsachsens Landrat Kai Emanuel (parteilos) am Mittwoch in Torgau. Schon jetzt reichten die Kapazitäten kaum aus.